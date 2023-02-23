В Махачкале прошла акция «Героями богата дагестанская земля» при поддержке депутата Султана Хамзаева

Мероприятие было организовано при поддержке депутата Государственной Думы ФС РФ от «Единой России» Султана Хамзаева. Оно посвящается участникам Великой Отечественной войны и специальной военной операции и проводится с целью формирования у молодого поколения патриотических ценностей, взглядов и убеждений. Помощник депутата Государственной Думы ФС РФ Султана Хамзаева Наира Гаджимагомедова зачитала приветствие в адрес участников мероприятия. «В Дагестане мы помним подвиги наших героев, чтим их воинский труд по защите суверенитета и безопасности нашей страны. Память о грандиозных сражениях, рассказы наших защитников Отечества и очевидцев – настоящая живая история мужества, героизма простого дагестанского народа. Такие люди, как Абдулхаким Исмайлов – легендарный герой, водрузивший знамя Победы над фашистским рейхстагом, советский военный летчик-ас Амет-Хан Султан, уже герои нынешнего времени Магомед Нурбагандов и Энвер Набиев, – прямое доказательство, что Дагестан был и остается землей настоящих Героев. Пусть память о них пройдет сквозь года, будет и дальше объединять наше стремление развивать нашу страну, укреплять самые ответственные рубежи России и побеждать везде и во всем», – обратился Хамзаев к участникам мероприятия. В зале собрались ветераны боевых действий, участники обороны Дагестана 1999 года, участники СВО, родители военнослужащих, а также представители власти, общественники и студенческая молодежь республики. С приветственным словом к собравшимся обратился командир батальона морской пехоты Идрис Курбанов, который недавно вернулся в республику для прохождения реабилитации после ранения в ходе СВО. Он от лица Каспийской флотилии поздравил всех с наступающим праздником 23 февраля и поблагодарил за поддержку военнослужащих. По словам Курбанова, именно поддержка со стороны государства и общества дает им силы двигаться вперед, а письма детей вселяют в их сердца уверенность. Далее выступил руководитель ветеранской организации «Боевое братство», ветеран боевых действий Мусашейх Салманов: «Мы будет всегда гордиться подвигом наших земляков, отдали жизнь за мирное небо над нашей головой. Давайте будем едины в память о них. Желаю, чтобы нашей молодежи никогда не пришлось брать в руки оружие. Сейчас их задача - заботиться о тех матерях, которые отдали своих сыновей в борьбе с неонацизмом». Отец военнослужащего Абдулы Абдурахманова - Ирасхан Абдурахманов также поздравил всех с Днём защитника Отечества и выразил благодарность организаторам мероприятия, за проявленное уважение к их детям. Мать военнослужащего Банаса Кутурчаева - Умирза отметила, что матери и вдовы, которые потеряли своих родных в ходе спецоперации, гордятся ими, тем что они отдали жизнь за Родину. «Пусть над нашей головой всегда будет мирное небо. Мы гордимся подвигами наших детей, это является доказательством правильного воспитания. Дагестанцы всегда будут защищать свою Родину. Мы привили детям понятие патриотизма и, если в этом необходимость, мы сами встанем в ряд, чтобы защитить нашу страну и наших детей», - обратилась она. Участники мероприятия отдали дань памяти военнослужащим, погибшим в ходе выполнения боевых задач в СВО, минутой молчания. В ходе мероприятия также прозвучали патриотические стихотворения и песни, а Образцовый детско-юношеский ансамбль танца «Дети Кавказа» продемонстрировал хореографическую постановку «Журавли».