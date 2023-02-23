Сергей Меликов возложил цветы к памятнику Воину-освободителю в День защитника Отечества

Глава республики в сопровождении командующего Северо-Кавказским округом войск Росгвардии, генерал-полковника Сергея Захарова, руководителей республиканских ведомств и силовых структур почтил память воинов, павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Также глава республики возложил цветы к монументам Героев Советского Союза на Аллее Славы. Сергей Меликов посетил и Музей Боевой славы им. Макаровой. Директор учреждения Джаннет Сагитова рассказала о работе музея и экспонатах. В экспозиции представлены подлинные и уникальные документы, фотографии, письма, знамена, награды, предметы военного снаряжения, военная форма. По словам Сагитовой, первоначально экспозиции в музее были посвящены дагестанцам – участникам Великой Ответственной войны. Со временем добавились материалы по локальным войнам и современным событиям. Представлены фотоматериалы и личные формы Героев России, стенды с фотографиями погибших во время событий 1999 года. По предложению Сергея Меликова в учреждении появился стенд памяти погибших в специальной военной операции. По окончании экскурсии глава республики поблагодарил коллектив музея за проводимую работу.