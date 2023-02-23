Глава Дагестана поздравляет жителей республики с Днем защитника Отечества

"Уважаемые военнослужащие и гражданский персонал воинских частей, дислоцированных на территории Республики Дагестан!

Дорогие наши ветераны!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот поистине всенародный праздник символизирует собой преемственность традиций самоотверженного служения Родине, неразрывную связь поколений, чьими ратными подвигами и трудовыми свершениями создавалось Российское государство.

Беззаветную преданность Отчизне дагестанцы неоднократно подтверждали на полях сражений и в мирное время. Святой долг каждого – бережно хранить и передавать следующим поколениям память о славных страницах истории, о героях-земляках, разгромивших фашистских захватчиков, воспитывать у молодежи чувство патриотизма и гордости за нашу общую историю. В нынешнем году наша страна будет отмечать 80-летие Победы в битве за Кавказ – в сражении, которое во многом предопределило весь ход Второй мировой войны. Мы всегда будем помнить о подвигах воинов, которые в трудный час суровых испытаний без колебаний вставали на защиту родной земли.

Сегодня мы переживаем очередной переломный исторический момент, когда против нашего государства ополчилась почти вся Европа, полмира, как отметил Верховный Главнокомандующий В.В. Путин: «Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард» и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев».

Вопреки силам, стремящимся посеять рознь и ненависть, мы должны единым сердцем выступить в защиту интересов Родины. Главная наша цель – сильная, сплоченная держава, где люди своей созидательной энергией и талантом могут добиваться значительных результатов. И тысячи военнослужащих, добровольцев, находящихся сегодня на передовой, в зоне проведения специальной военной операции, ярко свидетельствуют, что славные традиции служения Отчизне живы, как направляющие вехи нашего общества.

От всей души желаю вам, уважаемые дагестанцы, мирного неба, надежного тыла и новых успехов в благородном служении России!

Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями и профессиональными достижениями! Пусть в ваших домах всегда царят покой и благополучие", — обратился Меликов.