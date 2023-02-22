Участок автодороги из аэропорта «Уйташ» в Южный Дагестан сдали в Карабудахкентском районе

В Карабудахкентском районе сдан в эксплуатацию участок дороги из аэропорта «Уйташ» в Южный Дагестан, информирует пресс-служба Министерства транспорта Дагестана.

За 4 года реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» построены и капитально отремонтированы 95 магистралей, которые ведут к большим аэропортам России. В том числе в 2022 году в Дагестане была построена автодорога «Манаскент» – подъезд от федеральной автодороги «Кавказ» к санаторию «Каспий». Дорога является самым коротким путем по направлению из международного аэропорта «Уйташ» в Южный Дагестан в объезд поселка Манас.

Строительство автодороги протяженностью 3,8 километров предназначено для развития прибрежной части Карабудахкентского района, а также для разгрузки самого напряженного участка федеральной трассы Р-217 «Кавказ» по дублирующей республиканской дороге.