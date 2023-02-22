Приборы газового контроля помогут обеспечить безопасность в быту

Использование приборов газового контроля повысит безопасность при эксплуатации бытового газового оборудования. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе ООО «Газпром Газораспределение Дагестан».

Как мы знаем, основные причины отравления угарным газом, хлопков газовоздушной смеси связаны с ненадлежащим использованием газовых приборов, несвоевременной их заменой или ремонтом и нарушением элементарных правил использования газа в быту.

Природный газ мы можем почувствовать благодаря специфическому запаху, который ему придает одорант. Утечка газа и его скопление в помещении может приводить к взрывам.

Угарный газ, который образуется при горении топлива, не имеет ни цвета, ни запаха и обладает усыпляющим эффектом. Человек, вдыхающий угарный газ, чувствует усталость, головную боль, сонливость. Угарный газ крайне опасен даже в самых минимальных концентрациях и может приводить к летальному исходу.

Обеспечить более безопасную эксплуатацию бытового газового оборудования помогут приборы газового контроля.

«Прибор газового контроля или система контроля загазованности — это система, которая в случае опасности подает звуковой сигнал с одновременным автоматическим отключением подачи газа», – пояснили в ведомстве.

В комплект входит сигнализатор и быстродействующий запорный клапан. Данная система контроля загазованности обязательна в случаях, предусмотренных проектами на газификацию жилых помещений. Но стоит подчеркнуть, что установить прибор газового контроля может каждый желающий в своем доме или в квартире, если он ранее не был установлен.

Компания «Газпром газораспределение Дагестан» напоминает жителям республики, что работы по установке, замене, ремонту, а также техническому обслуживанию газовых приборов, в том числе и прибора газового контроля, относятся к взрывоопасным и могут проводиться только квалифицированными специалистами газовых служб.