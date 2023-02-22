ЗАМАНА - Приборы газового контроля помогут обеспечить безопасность в быту

Приборы газового контроля помогут обеспечить безопасность в быту

Автор
22 февраля, 2023. Среда 13:18
|||
Приборы газового контроля помогут обеспечить безопасность в быту

Использование приборов газового контроля повысит безопасность при эксплуатации бытового газового оборудования. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе ООО «Газпром Газораспределение Дагестан».

Приборы газового контроля помогут обеспечить безопасность в быту

Как мы знаем, основные причины отравления угарным газом, хлопков газовоздушной смеси связаны с ненадлежащим использованием газовых приборов, несвоевременной их заменой или ремонтом и нарушением элементарных правил использования газа в быту.

Природный газ мы можем почувствовать благодаря специфическому запаху, который ему придает одорант. Утечка газа и его скопление в помещении может приводить к взрывам.

Угарный газ, который образуется при горении топлива, не имеет ни цвета, ни запаха и обладает усыпляющим эффектом. Человек, вдыхающий угарный газ, чувствует усталость, головную боль, сонливость. Угарный газ крайне опасен даже в самых минимальных концентрациях и может приводить к летальному исходу.

Обеспечить более безопасную эксплуатацию бытового газового оборудования помогут приборы газового контроля.

«Прибор газового контроля или система контроля загазованности — это система, которая в случае опасности подает звуковой сигнал с одновременным автоматическим отключением подачи газа», – пояснили в ведомстве.

В комплект входит сигнализатор и быстродействующий запорный клапан. Данная система контроля загазованности обязательна в случаях, предусмотренных проектами на газификацию жилых помещений. Но стоит подчеркнуть, что установить прибор газового контроля может каждый желающий в своем доме или в квартире, если он ранее не был установлен.

Компания «Газпром газораспределение Дагестан» напоминает жителям республики, что работы по установке, замене, ремонту, а также техническому обслуживанию газовых приборов, в том числе и прибора газового контроля, относятся к взрывоопасным и могут проводиться только квалифицированными специалистами газовых служб.

Прочитано 40 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top