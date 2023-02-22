Школьников приглашают принять участие II олимпиаде по информатике

Зачем олимпиада участникам Олимпиада мотивирует изучать программирование даже тех детей, которые ранее не углублялись в него. В интерактивной форме школьники учатся использовать математику для решения нестандартных задач, программируют несложные команды для роботов и применяют на практике такие навыки, как логика, тестирование, алгоритмическое мышление, декомпозиция и геометрическая интуиция. Таким образом даже не знакомые с IT подростки смогут понять, насколько им подходит эта сфера.

Преподавателям проведение олимпиады поможет разнообразить программу и повысить вовлечённость в учебный процесс. Как проходит олимпиада Олимпиада проходит онлайн и состоит из двух туров: познавательного и соревновательного. Первый тур: 9 февраля — 6 марта.

В первом туре школьников ждут задания из трёх блоков. По сюжету ученики попадают в IT-лабораторию, где им нужно решить логические задачи, запрограммировать робота и написать код на Python. Для решения первой группы заданий не требуются углубленные знания по информатике, но предстоит разобраться в вопросах, выходящих за рамки обычной школьной программы. Во второй части школьники будут разрабатывать команды для ровера из готовых блоков, а в третьей — напишут собственную программу. По каждой теме первого тура доступны обучающие видео, а потому в олимпиаде могут принять участие даже дети, которые только начали изучать информатику и еще не имеют опыта в программировании.

Второй тур: 18 марта — 8 апреля. Во второй тур — хакатон с Алисой — проходят участники, показавшие лучшие результаты на первом этапе. Ученики объединятся в команды, чтобы создать навыки для голосового помощника. За три недели участники разработают дополнительные модули, расширяющие стандартные возможности Алисы. Они пройдут через все этапы создания продукта: исследование идеи, написание сценария, разработку навыка, тестирование и публикацию в каталоге. Эксперты команды Яндекс Диалогов и методисты Яндекс Учебника проведут для участников лекции и дадут обратную связь по созданным навыкам. Победители будут выбраны из команд, чьи модули пройдут модерацию и будут опубликованы в каталоге Алисы, где их смогут увидеть более 45 млн пользователей сервиса. Призы и сертификаты участникам Для лучших команд пройдет церемония награждения, на которой они смогут в неформальной обстановке пообщаться с разработчиками и руководителями Яндекса онлайн и получить ценные призы: Яндекс Станции Макс или Мини 2, подписки Яндекс Плюс и сувениры от Учебника. Школьники, занявшие призовые места во втором туре олимпиады, получат от 2 до 15 баллов от партнёра олимпиады, конкурса «Талант НТО» Кружкового движения НТИ, в трёх на и и перевести во вступительные баллы в НИУ ВШЭ ДВФУ и других вузах. Подробные условия — на сайте: . Всех участников ждут именные сертификаты о прохождении олимпиады, а их

учителей — благодарственные письма.

Как принять участие

Если у учителя и его учеников уже есть доступ к платформе Яндекс Учебник, то им достаточно зайти на сайт олимпиады https://education.yandex.ru/olymp/inf2023 под своими учётными записями и приступить к решению задач.

Если у учителя и учеников нет доступа к Яндекс Учебнику, то преподавателю нужно зарегистрироваться на сайте олимпиады https://education.yandex.ru/olymp/inf2023, добавить класс, учеников и раздать детям логины и пароли для входа. После этого школьники смогут приступить к участию в олимпиаде.

С полным пакетом документов можно ознакомиться по ссылке:

https://disk.yandex.ru/d/CKpo8EPsCyKZYw

Просим вас проинформировать учителей и родителей учеников о проведении бесплатной онлайн-олимпиады по информатике от Яндекс Учебника для 6–11-х классов и рекомендовать принять в ней участие, а также разместить информацию о проведении олимпиады на сайте школы и повесить распечатанные плакаты. Необходимые материалы размещены по ссылке выше.