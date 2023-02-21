Владимир Путин: «Все участники СВО, в том числе добровольцы, должны получать отпуск раз в полгода»

Автор Дарья |||

В процессе ежегодного послания Федеральному собранию Президент России Владимир Путин заявил, что все участники СВО должны получать не менее двух недель отпуска раз в полгода для поездки домой.