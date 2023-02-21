ЗАМАНА - Владимир Путин: «Все участники СВО, в том числе добровольцы, должны получать отпуск раз в полгода»

Владимир Путин: «Все участники СВО, в том числе добровольцы, должны получать отпуск раз в полгода»

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21 февраля, 2023. Вторник 13:20
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Владимир Путин: «Все участники СВО, в том числе добровольцы, должны получать отпуск раз в полгода»

В процессе ежегодного послания Федеральному собранию Президент России Владимир Путин заявил, что все участники СВО должны получать не менее двух недель отпуска раз в полгода для поездки домой.

Владимир Путин: «Все участники СВО, в том числе добровольцы, должны получать отпуск раз в полгода»

Президент также озвучил, что время на дорогу в таком отпуске учитываться не должно, чтобы бойцы могли как можно больше времени провести со своими близкими.

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