Президент также озвучил, что время на дорогу в таком отпуске учитываться не должно, чтобы бойцы могли как можно больше времени провести со своими близкими.
Владимир Путин: «Все участники СВО, в том числе добровольцы, должны получать отпуск раз в полгода»
- Автор Дарья
- 21 февраля, 2023. Вторник 13:20
В процессе ежегодного послания Федеральному собранию Президент России Владимир Путин заявил, что все участники СВО должны получать не менее двух недель отпуска раз в полгода для поездки домой.
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