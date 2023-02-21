ЗАМАНА - День защитника Отечества начинает отмечать Дагестан

День защитника Отечества начинает отмечать Дагестан

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21 февраля, 2023. Вторник 11:37
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День защитника Отечества начинает отмечать Дагестан

Ко Дню защитника Отечества в Дагестане пройдут патриотические и развлекательные мероприятия, которые стартуют с 20 февраля, информирует пресс-служба Министерства культуры республики.

День защитника Отечества начинает отмечать Дагестан

20 февраля в 14:00 Ансамбль песни и пляски Северокавказского округа войск Национальной гвардии России под руководством подполковника В. Бурмистрова выступит в Дворце культуры Дагогней.

Завтра, 22 февраля, в 15:00 на главной площади Махачкалы состоится патриотический форум-акция «Россия –Родина-мать».

В день праздника, 23 февраля, в 16:00 артисты Дагестанской филармонии имени Т. Мурадова совместно с 102-й бригадой Росгвардии под управлением Магомеда Магомедова и Ильяса Бектемирова порадуют собравшихся концертной программой в зале Кумыкского театра.

В субботу, 25 февраля, в 13:00 Дагестанский театр кукол проведет для жителей и гостей Махачкалы акцию «В театр с дедушкой и папой», в рамках которой запланированы театрализовано-концертное представление и показ спектакля.

Пресс-служба ведомства уточняет, что ряд концертов пройдёт и в муниципалитетах региона.

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