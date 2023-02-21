Ведомство собирается приобрести их уже в этом году, на покупку автобусов среднего класса предусмотрено 560 млн рублей.
Автобусы низкопольные, поэтому они подходят маломобильным категориям россиян.
Жителей Дагестана будут возить 60 новых метановых автобусов, информирует телеграм-канал «Экономика Дагестана», ссылаясь на Минтранспорта республики.
Ведомство собирается приобрести их уже в этом году, на покупку автобусов среднего класса предусмотрено 560 млн рублей.
Автобусы низкопольные, поэтому они подходят маломобильным категориям россиян.
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