ЗАМАНА - Минтранспорта Дагестана планирует приобрести 60 новых автобусов

Минтранспорта Дагестана планирует приобрести 60 новых автобусов

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21 февраля, 2023. Вторник 10:14
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Жителей Дагестана будут возить 60 новых метановых автобусов, информирует телеграм-канал «Экономика Дагестана», ссылаясь на Минтранспорта республики.

Минтранспорта Дагестана планирует приобрести 60 новых автобусов

Ведомство собирается приобрести их уже в этом году, на покупку автобусов среднего класса предусмотрено 560 млн рублей.

Автобусы низкопольные, поэтому они подходят маломобильным категориям россиян.

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