В конце февраля в Дагестане стартует туровая иммунизация

В 2023 году в Дагестане пройдет дополнительная туровая иммунизация против полиомиелита из-за роста количества детей без прививки. Снижение уровня коллективного иммунитета к этой болезни в условиях активной внешней и внутренней миграции населения формирует риски появления и распространения полиовирусов. Репортаж подготовлен каналом РГВК "Дагестан".

Опасна ли живая вакцина? Разрешат ли в Дагестане непривитым детям посещать школы и детсады? Переполох среди жителей региона вызвала новость о туровой иммунизации детей от полиомиелита. Это страшная неизлечимая болезнь, которая приводит к параличу. Медики пытаются уменьшить риски новых заражений с помощью прививок, но часто граждане отказываются от них.