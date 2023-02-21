Форум патриотических программ «Памяти героев России» прошел в Сергокалинском районе

Началось мероприятие с возложения цветов к памятнику Магомеда Нурбагандова и экскурсии по школе №2, которая носит имя Героя России.

От имени главы Минкультуры региона Заремы Бутаевой собравшихся поприветствовала Марита Мугадова. В процессе своего выступления она озвучила, что воспитание молодого поколения в духе патриотизма, уважения и любви к родине и ее культуре является одним из основных направлений работы в области культуры.

В мероприятии также принимали участие творческие группы и исполнители из Акушинского, Буйнакского, Левашинского, Магарамкентского, Сергокалинского, Новолакского районов и городов Избербаша, Махачкалы и Буйнакска, а также исполнители Дагестанской государственной филармонии имени Т. Мурадова, Дагестанского государственного театра оперы и балета.

Все участники форума получили дипломы от Минкультуры Дагестана.