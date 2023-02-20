Лезгинская публицистика — новый конкурс среди студентов вузов Дагестана

В понедельник, 20 февраля, на базе филологического факультета ДГПУ состоялся конкурс публицистических работ на лезгинском языке среди учащихся университетов региона, обучающихся по направлениям «Журналистика», «Филология» и «Дагестанская филология». Данное мероприятие, собравшее больше 30 студентов, стало первым в своем роде, было приурочено к Международному дню родного языка и, по заявлению организаторов, обещает стать ежегодным.