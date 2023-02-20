ЗАМАНА - Лезгинская публицистика — новый конкурс среди студентов вузов Дагестана

Лезгинская публицистика — новый конкурс среди студентов вузов Дагестана

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20 февраля, 2023. Понедельник 20:49
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Лезгинская публицистика — новый конкурс среди студентов вузов Дагестана

В понедельник, 20 февраля, на базе филологического факультета ДГПУ состоялся конкурс публицистических работ на лезгинском языке среди учащихся университетов региона, обучающихся по направлениям «Журналистика», «Филология» и «Дагестанская филология». Данное мероприятие, собравшее больше 30 студентов, стало первым в своем роде, было приурочено к Международному дню родного языка и, по заявлению организаторов, обещает стать ежегодным.

Лезгинская публицистика — новый конкурс среди студентов вузов Дагестана

Организаторами конкурса стали АНО «Культурно-просветительский центр имени Гасана Алкадари» (КПЦ им. Г.Алкадари), Федеральная лезгинская национально-культурная автономия (ФЛНКА) и редакция республиканского еженедельника «Лезги газет»».

Лауреаты конкурса получили денежные презенты, а также следующие книги: смысловой перевод Корана на лезгинском языке (переводчик – Ямин Магомедов), сборник публицистических произведений на лезгинском языке «Веревирдер» (автор – Мердали Джалилов), а также книга, вышедшая к 100-летнему юбилею издания «Лезги газет» под названием «Асирдин рехъ» («Вековой путь»).

Подробнее материал можно прочитать на сайте «Лезги газет».

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