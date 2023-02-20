ЗАМАНА - Из Красноярска в Махачкалу с 1 мая начнут летать самолеты

Из Красноярска в Махачкалу с 1 мая начнут летать самолеты

Автор
20 февраля, 2023. Понедельник 17:03
pixabay.com|||
Из Красноярска в Махачкалу с 1 мая начнут летать самолеты

Прямые авиарейсы впервые откроются между Красноярском и Махачкалой с 1 мая полеты по данному направлению начнет проводить авиаперевозчик Nordwind, информирует ТАСС, ссылаясь на представителя компании Александра Галикбарова.

Из Красноярска в Махачкалу с 1 мая начнут летать самолеты

"С 1 мая мы открываем прямые полеты из Красноярска в Махачкалу. Они будут осуществляться по понедельникам и средам. Специально для клиентов мы сделали эти рейсы ранними - с 06:30 утра, дабы у пассажиров был целый день в запасе. Гости из Красноярска также могут воспользоваться махачкалинским аэропортом как транзитным пунктом. Из Махачкалы у нас есть 10 направлений, куда можно отправиться дальше", — рассказала Галикбарова.

Прочитано 14 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top