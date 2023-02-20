В селе Кунки Дахадаевского района планируется возведение водопроводной линии

Надо отметить, что проект «Местные инициативы» направлен на решение вопросов, связанные с полномочиями органов местного самоуправления. В рамках данного проекта можно построить или отремонтировать объекты благоустройства территории, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения, автомобильные дороги.

По инициативе жителей села Кунки, принято решение «Строительства водопроводной линии». По условиям проекта, не менее 2% от объема субсидирования из республиканского бюджета направляет администрация муниципального образования «село Кунки». Также по условиям проекта, обязательно софинансирование в размере не менее 15% от проектной стоимости от меценатов, пожертвования населения, выходцев из села, частных лиц.

В связи с этим инициативная группа по контролю над реализацией данного проекта обращается ко всем, кто может содействовать реализации плана по строительству водопроводной линии, с просьбой оказать помощь.

При условии прохождения конкурсного отбора в Министерстве экономики и территориального развития РД, проект будет успешно реализован и село получить новую водопроводную линию.