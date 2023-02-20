ЗАМАНА - Более 4 000 каспийчан поучаствовали в праздновании Масленицы

Более 4 000 каспийчан поучаствовали в праздновании Масленицы

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20 февраля, 2023. Понедельник 15:48
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Более 4 000 каспийчан поучаствовали в праздновании Масленицы

Более 4 000 жителей Каспийска приняли участие в народных гуляниях по случаю начала масленичной недели, информирует пресс-служба Центра русского языка и культуры при Миннаце Дагестана.

Более 4 000 каспийчан поучаствовали в праздновании Масленицы

Поздравления участникам мероприятия от имени руководителя республики Сергея Меликова озвучил глава Миннаца региона Энрик Муслимов.

«Этот праздник издревле прижился у нас в России и веками празднуется нашими народами. Он завершает зиму и является предвестником весны. Знаменует пробуждение надежд и желаний. Уверен, традиции и обычаи народов, населяющих нашу страну, сохранятся навсегда. И сегодня мы не забываем о тех, кто находится в зоне специальной военной операции, мы за них молимся и хотим, чтобы как можно скорее все завершилось нашей победой, и они тоже смогли отмечать этот веселый праздник», – выступил Муслимов.

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