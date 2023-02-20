ЗАМАНА - В реестре Дагестанского фонда обманутых дольщиков находятся лишь 8 объектов

В реестре Дагестанского фонда обманутых дольщиков находятся лишь 8 объектов

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20 февраля, 2023. Понедельник 13:40
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В реестре Дагестанского фонда обманутых дольщиков находятся лишь 8 объектов

Дагестанский фонд обманутых дольщиков не оказывает помощи всем пострадавшим жителям – в его списке значатся лишь 8 проблемных объектов, информирует пресс-служба Минстроя региона.

В реестре Дагестанского фонда обманутых дольщиков находятся лишь 8 объектов

Дабы получить помощь, гражданину нужно сначала получить статус обманутого дольщика, который предоставляет лишь договор долевого участия, отвечающий требованиям 214-го федерального закона. «Большая часть недобросовестных застройщиков оформляет со своими клиентами не договоры долевого участия, а предварительные контракты. Таким образом, граждане, отдающие многомиллионные суммы за “квартиры”, дольщиками как таковыми не становятся, права по ФЗ-214 не обретают, застройщик по этому закону ответственность перед ними в полной мере не несет», – заявляет ведомство.

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