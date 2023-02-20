В Махачкале в начале марта пройдет сельскохозяйственная ярмарка

4 марта Министерство сельского хозяйства Дагестана при содействии администрации Махачкалы организует Республиканскую сельскохозяйственную ярмарку. В ней поучаствуют республиканские сельхозтоваропроизводители и организации пищевой и перерабатывающей промышленности.

Горожане и гости Махачкалы смогут приобрести на ярмарке качественную и экологически чистую продукцию от производителей по доступным ценам. По традиции ярмарка расположится на улице Пушкина (от пересечения с улицы Ярагского до улицы Леваневского).