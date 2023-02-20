XX Республиканский праздник русской казачьей культуры «Масленица» пройдет в Махачкале

XX Республиканский праздник русской казачьей культуры «Масленица» пройдет 21 февраля в Русском драматическом театре имени Максима Горького в Махачкале, информирует пресс-служба РДНТ МК Дагестана.

В рамках программы состоятся следующие мероприятия: блинная ярмарка, национальные подворья с участием мастеров из Кизляра, Тарумовского и Кизлярского районов, а также гала-концерт «Масленица» в 15.00.

В концерте примут участие государственный терский ансамбль казачьей песни, ансамбль танца народов Кавказа «Молодость Дагестана», государственный оркестр народных инструментов республики, Чародинский народный мужской хор «Поющая Чарода», ансамбль народных инструментов и вокальный ансамбль ДККИ имени Б. Мурадовой, исполнители Дагестанской Государственной филармонии имени Т. Мурадова и коллективы из районов региона.