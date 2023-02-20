«Red Wings» открывает регулярные рейсы из аэропорта Махачкалы в Нижневартовск

С 4 июня авиаперевозчик «Red Wings» открывает регулярные рейсы из махачкалинского аэропорта в Нижневартовск. Полеты будут осуществляться по воскресеньям на самолетах SSJ100.

Расписание рейсов следующее: – вылеты из аэропорта Дагестана в 6:40 ч. по мск с прилетом в аэропорт Нижневартовска в 12:40 ч. по местному времени (время полета – 4 часа); – вылеты из аэропорта Нижневартовска в 13:40 ч. по местному времени с прилетом в махачкалинский аэропорт в 15:55 ч. по мск (длительность полета 4 часа – 15 минут).