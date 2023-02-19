ЗАМАНА - Форумы патриотических программ «Памяти героев России» пройдут в муниципалитетах Дагестана

Форумы патриотических программ «Памяти героев России» пройдут в муниципалитетах Дагестана

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19 февраля, 2023. Воскресенье 02:31
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Форумы патриотических программ «Памяти героев России» пройдут в муниципалитетах Дагестана

Министерство культуры Дагестана, Республиканский Дом народного творчества (РДНТ) и муниципальные образования проводят Республиканский форум-фестиваль патриотических программ «Памяти героев России».

Форумы патриотических программ «Памяти героев России» пройдут в муниципалитетах Дагестана

Как информирует пресс-служба РДНТ, мероприятие было посвящено Героям РФ Магомеду Нурбагандову, Нурмагомеду Гаджимагомедову, Эседулле Абачеву, Энверу Набиеву и Руслану Курбанову.

«Первое мероприятие форума-фестиваля, посвященное Герою России Магомеду Нурбагандову, состоится 20 февраля в селе Сергокала. Участниками концерта, приуроченного ко Дню защитника Отечества, станут творческие коллективы и исполнители из Акушинского, Буйнакского, Левашинского, Магарамкентского, Новолакского районов и городов Избербаша, Махачкалы и Буйнакска, а также артисты Дагфилармонии, Дагестанского государственного театра оперы и балета», – заявляет пресс-служба.

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