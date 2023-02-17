В 2022 году примерно 1200 семей в Дагестане потратили материнский капитал на строительство или ремонт дома

В общем в России по этим направлениям расходования средств было перечислено около 10,2 млрд рублей, в Дагестане – 405 млн 356 тыс. 927 рублей. Деньги тратились на возведение нового дома, расширение имеющейся жилой площади или для компенсации затрат на уже построенное или реконструированное жилье. Пресс-служба уточнила, что маткапитал нельзя использовать для строительства нежилого помещения, например, хозяйственной пристройки или гаража, так как это не является улучшением жилищных условий семьи. В это же время работы по реконструкции, например, замена кровли, окон или подведение коммуникаций, – могут проводиться на средства материнского капитала, но только в том случае, если при этом увеличивается жилая площадь дома.