ЗАМАНА - В Махачкале состоится конференция, посвященная Международному дню родного языка

В Махачкале состоится конференция, посвященная Международному дню родного языка

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16 февраля, 2023. Четверг 16:21
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В Махачкале состоится конференция, посвященная Международному дню родного языка

В Миннаце Дагестана состоится конференция с презентацией книг, посвященная Международному дню родного языка, информирует пресс-служба ведомства.

В Махачкале состоится конференция, посвященная Международному дню родного языка

В мероприятии примут участие представители органов государственной власти, научного и образовательного сообщества и так далее.

В рамках встречи участники обсудят актуальные темы сохранения, развития и государственной поддержки языков народов республики, а также рассмотрят роль общественных инициатив и языковых активистов по сбережению языкового многообразия в контексте общедагестанского языкового пространства.

Пресс-служба уточнила, что организатором конференции является Миннац Дагестана совместно с Центром изучения родных языков ДГУ.

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