Полеты будут проводиться по вторникам и пятницам на самолетах «Boeing 737-800». Продолжительность рейса составит около 2-х часов.
Оренбург – административный центр Оренбургской области, один из самых больших городов Южного Урала.
С 28 апреля 2023 года авиаперевозчик «Nordwind» начинает осуществлять рейсы из Махачкалы в Оренбург, информирует пресс-служба воздушной гавани.
Полеты будут проводиться по вторникам и пятницам на самолетах «Boeing 737-800». Продолжительность рейса составит около 2-х часов.
Оренбург – административный центр Оренбургской области, один из самых больших городов Южного Урала.
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