Глава Дагестана издал указ об увековечении памяти видного государственного и общественного деятеля Дагестана Магомедали Магомедова

Имя Магомедали Магомедова будет присвоено Спортивной школе села Леваши, а на здании Дома Правительства Дагестана установят посвящённую ему мемориальную плиту. Правительству Дагестана поручено рассмотреть вопрос увековечения памяти общественного деятеля в форме присвоения его имени государственным учреждениям в области социального обслуживания граждан, спорта и здравоохранения. Аналогичные рекомендации даны и различным муниципалитетам.