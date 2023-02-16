ЗАМАНА - Глава Дагестана издал указ об увековечении памяти видного государственного и общественного деятеля Дагестана Магомедали Магомедова

Глава Дагестана издал указ об увековечении памяти видного государственного и общественного деятеля Дагестана Магомедали Магомедова

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16 февраля, 2023. Четверг 11:58
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Глава Дагестана издал указ об увековечении памяти видного государственного и общественного деятеля Дагестана Магомедали Магомедова

Дагестанское правительство планирует за счёт регионального бюджета учредить 6 стипендий имени Магомедали Магомедова студентам, которые проходят обучение в вузах Дагестана.

Глава Дагестана издал указ об увековечении памяти видного государственного и общественного деятеля Дагестана Магомедали Магомедова

Имя Магомедали Магомедова будет присвоено Спортивной школе села Леваши, а на здании Дома Правительства Дагестана установят посвящённую ему мемориальную плиту. Правительству Дагестана поручено рассмотреть вопрос увековечения памяти общественного деятеля в форме присвоения его имени государственным учреждениям в области социального обслуживания граждан, спорта и здравоохранения. Аналогичные рекомендации даны и различным муниципалитетам.

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