ЗАМАНА - В приложении «Госуслуги» появился сервис подтверждения личности

В приложении «Госуслуги» появился сервис подтверждения личности

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16 февраля, 2023. Четверг 09:14
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В приложении «Госуслуги» появился сервис подтверждения личности

Сервис для подтверждения личности появился в мобильном приложении «Госуслуги», который хранит в личном кабинете фотографию с загранпаспорта нового образца, информирует telegram-канал Минцифры РФ.

В приложении «Госуслуги» появился сервис подтверждения личности

«Подтвержденная фотография» — новый сервис в мобильном приложении «Госуслуги». Он поможет в простых ситуациях, когда необходимо показать паспорт или подтвердить возраст, например, в магазине или при входе в офис. Загрузить подтвержденное фото легко: нужен лишь загранпаспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем. Пока сервис работает в экспериментальном режиме», — отмечает ведомство.

Минцифры совместно с ФСБ согласовали технологию, позволяющую владельцам биометрических загранпаспортов не ходить в МФЦ, а получать все услуги в электронном виде, высказался министр Максут Шадаев.

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