ЗАМАНА - Донорская акция по сдаче крови состоялась в ДГТУ

Донорская акция по сдаче крови состоялась в ДГТУ

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16 февраля, 2023. Четверг 08:24
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Донорская акция по сдаче крови состоялась в ДГТУ

В общежитии ДГТУ стартовала донорская акция, информирует пресс-служба вуза.

Донорская акция по сдаче крови состоялась в ДГТУ

В акции мог принять участие каждый студент старше 18 лет без медицинских противопоказаний для сдачи крови, в том числе без инфекционных и хронических заболеваний. Сотрудники отдела по воспитательной работе и социальному развитию подготовили для всех участников валентинки с приятными пожеланиями.

«Я сдаю кровь уже не в первый раз. Считаю это крайне хорошим и необходимым делом, ведь постоянно слышу и вижу то, что кто-то нуждается в донорской крови. К тому же акция проводится прямо на территории ДГТУ, что очень удобно для учащихся и сотрудников университета», – высказался студент вуза Магомед Умарханов.

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