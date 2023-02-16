ЗАМАНА - Глава Дагестана провел заседание попечительского совета ДРО Русского географического общества

Глава Дагестана провел заседание попечительского совета ДРО Русского географического общества

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16 февраля, 2023. Четверг 08:11
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Глава Дагестана провел заседание попечительского совета ДРО Русского географического общества

Вчера, 15 февраля, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел собрание попечительского совета Дагестанского отделения Русского географического общества.

Глава Дагестана провел заседание попечительского совета ДРО Русского географического общества

На встрече были озвучены итоги работы за 2022 год и намечены планы на 2023 год, участники заседания обсудили взаимодействие общественной организации с Министерством туризма республики.

Дагестанское отделение Русского географического общества было создано поздней осенью 1959 года. Оно осуществляет комплексные географические исследования региона, контроль окружающей среды, формирование электронных баз данных, атласов и карт, видеофильмов и телепередач по географо-краеведческой тематике.

Глава республики рекомендовал организации расширить свою работу:

«Наше региональное отделение крайне активное и представительное по составу, но я считаю, что его работа не должна ограничиваться образовательными программами и научными трудами. Например, есть вопросы, связанные с молодёжной политикой, туристической сферой. Все мы знаем, что для Дагестана туризм – это не только пляж и море, для Дагестана туризм – это большая область познания исторических, этнических ценностей. И нам необходимо сделать так, чтобы все эти аспекты гармонично сочетались. Думаю, практическая работа поможет сделать отделение РГО в Дагестане более востребованным в наши дни, превратить его в действенный алгоритм, умеющий решать крупные задачи», – высказался Меликов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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