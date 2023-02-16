ЗАМАНА - Махачкалинский аэропорт выполнил первый рейс в Израиль

Махачкалинский аэропорт выполнил первый рейс в Израиль

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16 февраля, 2023. Четверг 02:11
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Махачкалинский аэропорт выполнил первый рейс в Израиль

В махачкалинском аэропорту 15 февраля впервые стартовало прямое авиасообщение с Израилем: самолет авиакомпании «Red wings» вылетел в Тель-Авив, информирует пресс-служба воздушной гавани.

Махачкалинский аэропорт выполнил первый рейс в Израиль

Первых пассажиров полета поприветствовали гендиректор АО «Аэропорт “Махачкала”» Саид Рамазанов и представитель авиакомпании «Red wings» Калимат Абакарова. «Счастливой обладательницей сертификата “Red wings” на любой перелет из Махачкалы и сувенирной продукции от аэропорта стала Загират Элсиева, она первой подошла к стойке регистрации. Сувенирные комплекты получили также второй и третий пассажиры – Сергей Дионидис и Алина Жадан, ждавшие открытия авиасообщения, дабы навестить родственников и друзей», – сообщает пресс-служба.

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