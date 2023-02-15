Министр здравоохранения РД: «Оказание ВМП в Дагестане увеличилось на 13,8%»

На прошедшей коллегии Минздрава Дагестана глава ведомства Татьяна Беляева подчеркнула снижение уровня смертности в 2022 году и рост объемов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в ЛПУ региона, информирует пресс-служба учреждения.

Татьяна Беляева в своем выступлении остановилась на вопросах диспансеризации граждан, реализации программы обновления первичного звена здравоохранения, оснащения больниц оборудованием и роста объемов и видов ВМП, оказываемых в регионе.

«Диспансеризацию прошли 667 000 дагестанцев. В сёлах открылось 50 новых ФАПов, которые оснащены современным медицинским оборудованием, а также осуществлен капремонт 60 объектов здравоохранения, а 5 были реконструированы. В рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения для ЛПУ куплены 91 автомобиль и 379 единиц медицинского оборудования», – выступила Беляева.