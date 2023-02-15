ЗАМАНА - Абдурахман Махмудов принял участие в торжественном митинге, посвященном 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

Абдурахман Махмудов принял участие в торжественном митинге, посвященном 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

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15 февраля, 2023. Среда 14:15
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Абдурахман Махмудов принял участие в торжественном митинге, посвященном 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана
В среду, 15 февраля, заместитель главы кабмина Дагестана Абдурахман Махмудов поучаствовал в мероприятии, посвящённом выводу советских войск из Афганистана.
Абдурахман Махмудов принял участие в торжественном митинге, посвященном 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

Обратившись к участникам локальных конфликтов, Абдурахман Махмудов озвучил, что все присутствующие отлично знают, что такое настоящее братство.

«За 10 лет этой войны наша родина потеряла более 15 000 советских солдат. Память о них всегда будет вечна в наших сердцах. Слава вам, всем тем, кто вернулся и сегодня ведет активную работу по воспитанию нашей молодежи. Уверен, что вы сможете передать дух патриотизма в сердца подрастающего поколения.

Уже не первый год Главой республики Сергеем Меликовым предпринимаются все необходимые меры, по решению социальных проблем ветеранов Афганских событий. На этот год в бюджете региона также предусмотрены средства на улучшение жилищных условий ветеранов, которые в обязательном порядке будут реализованы.

Хочу также отметить мужество и поблагодарить ребят, достойных сынов Дагестана, защищающих сегодня интересы нашей страны в ходе СВО. Сегодня, всеми заинтересованными ведомствами проводится работа по обеспечению социальной защищенности семей наших воинов. Уверен, что объединив усилия, мы сможем обеспечить вниманием и при необходимости решить социальные проблемы каждой семьи», — выступил вице-премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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