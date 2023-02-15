ЗАМАНА - Заур Аскендеров обратился к жителям Дагестана в День памяти воинов-интернационалистов

Заур Аскендеров обратился к жителям Дагестана в День памяти воинов-интернационалистов

Автор
15 февраля, 2023. Среда 13:47
|||
Заур Аскендеров обратился к жителям Дагестана в День памяти воинов-интернационалистов

Председатель Народного Собрания Дагестана Заур Аскендеров обратился к жителям республики в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Заур Аскендеров обратился к жителям Дагестана в День памяти воинов-интернационалистов

«Уважаемые воины-интернационалисты! Уважаемые дагестанцы! Сегодня наша страна отмечает День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества!

15 февраля 1989 года советские войска были полностью выведены из Афганистана. Это день памяти всех погибших в локальных конфликтах, выражения глубокого уважения и благодарности всем вернувшимся домой.

Наши воины-интернационалисты, следуя присяге, выполняя свой воинский долг, всегда демонстрировали доблесть, самоотверженность и профессиональную боевую выучку.

Мы гордимся беспримерным подвигом и отвагой дагестанцев, которые с достоинством и честью прошли суровую проверку войной, испытали горечь потерь братьев по оружию.

Следуя вашему примеру, сегодня многие из них с риском для жизни хранят верность воинской присяге, участвуя в специальной военной операции, защищая интересы Российской Федерации.

Верные своему делу, вы вносите огромный вклад в патриотическое воспитание современной молодежи и повышение престижа военной службы. Для подрастающего поколения вы всегда будете достойным примером служения Родине.   

От всей души желаю вам, вашим родным и близким счастья, удачи, здоровья и мирного неба над головой!» – говорится в обращении.

Прочитано 31 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top