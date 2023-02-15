ЗАМАНА - В Кизилюртовском районе на федеральной трассе водитель насмерть сбил человека

В Кизилюртовском районе на федеральной трассе водитель насмерть сбил человека

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15 февраля, 2023. Среда 11:24
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В Кизилюртовском районе на федеральной трассе водитель насмерть сбил человека

Смертельная авария случилась накануне вечером на трассе «Кавказ» в Кизилюртовском районе, информирует пресс-служба МВД по республике.

В Кизилюртовском районе на федеральной трассе водитель насмерть сбил человека

Водитель автомобиля LADA Vesta осуществил наезд на 48-летнего гражданина, который переходил проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода.

Как заявляет ведомство, мужчина от полученных травм погиб на месте ДТП.

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