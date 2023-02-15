ЗАМАНА - Большой агропроект СПоК «Олимп» реализуют в Шамхале

Большой агропроект СПоК «Олимп» реализуют в Шамхале

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15 февраля, 2023. Среда 10:39
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Большой агропроект СПоК «Олимп» реализуют в Шамхале

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Азамат» планирует реализовать в пригороде Махачкалы большой инвестпроект, информирует начальник организации Азамат Алибулатов.

Большой агропроект СПоК «Олимп» реализуют в Шамхале

«Проект СПоК «Олимп» мы собираемся реализовать в поселке Шамхал. Он предусматривает возведение суперинтенсивного черешневого сада на площади 25 га, сортового чернослива на площади 25 га, строительство тепличного комплекса IV поколения на площади 3 га, а также холодильной камеры и центра предпродажной подготовки под единым брендом», – заявил Алибулатов.

Для возведения комплекса почти все готово, осталось только закрепить за ним землю, которая пребывает в их пользовании.

«Имеется понимание в реализации проекта у нового руководства города Махачкалы, а также нас поддержали в Минсельхозпроде республики. При реализации этого проекта предусмотрена закладка», – высказался директор «Азамат».  

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