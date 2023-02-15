ЗАМАНА - Глава Дагестана встретился с близкими погибших военнослужащих

Глава Дагестана встретился с близкими погибших военнослужащих

Автор
15 февраля, 2023. Среда 09:44
|||
Глава Дагестана встретился с близкими погибших военнослужащих

Руководитель Дагестана Сергей Меликов 14 февраля провел встречу с семьями дагестанцев, погибших при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Глава Дагестана встретился с близкими погибших военнослужащих

В начале встречи Меликов почтил память павших воинов и возложил цветы к их портретам.

«В первую очередь, хочу выразить вам глубочайшие соболезнования. Мы тяжело переживаем горечь потери, но с каждым днем все больше понимаем, что если бы наши с вами родные, земляки, братья не встали на защиту наших рубежей, этих потерь было бы гораздо больше», – высказался глава республики.

Меликов озвучил, что органы власти и в будущем будут поддерживать родных военнослужащих: «Мы будем с вами в минуты вашей скорби, поможем преодолеть этот тяжелый период жизни. И в будущем вы всегда сможете на нас рассчитывать».

Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

Прочитано 12 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top