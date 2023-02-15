Стартовал конкурс на соискание грантов Главы Дагестана в 2023 году

В соответствии с пунктом 3 Порядка предоставления грантов Главы Республики Дагестан, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан 14 октября 2020 г. № 220 «Об утверждении Порядка предоставления грантов Главы Республики Дагестан» Советом по грантам Главы Республики Дагестан принято решение о проведении конкурса на предоставление грантов Главы Республики Дагестан в 2023 году.

Прием документов на конкурс будет осуществляться с 15 февраля по 15 июля 2023 года.

Гранты Главы Республики Дагестан выделяются для финансирования расходов на разработку и реализацию инновационных научно-исследовательских проектов, опытно-конструкторских разработок, оригинальных инновационных проектов и актуальных проектов в сфере образования, науки, культуры и искусства, средств массовой информации, спорта, экономики и управления, молодежной политики, поддержки малого предпринимательства и деятельности общественных объединений и за существующие достижения в указанных сферах.

Соискателями грантов могут быть физические и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Республики Дагестан.

Каждый соискатель, индивидуально либо в составе творческого или научного коллектива, имеет право представить на ежегодный конкурс только одну заявку.

Прием документов на конкурс проводится органами исполнительной власти Республики Дагестан в соответствии с направлением гранта:

в области образования, науки, техники и инноваций – Министерством образования и науки Республики Дагестан;

в области экономики – Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан;

в области культуры и искусства – Министерством культуры Республики Дагестан;

в области общественной деятельности – Министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан;

в области физической культуры и спорта – Министерством по физической культуре и спорту Республики Дагестан;

в области молодежной политики – Министерством по делам молодежи Республики Дагестан;

в области средств массовой информации – Агентство информации и печати Республики Дагестан;

в области малого предпринимательства – Агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан.

Информация об условиях конкурса будет размещена на официальных сайтах соответствующих органов исполнительной власти Республики Дагестан.