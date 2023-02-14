ЗАМАНА - 25 многоквартирных домов исключены из списка проблемных объектов

25 многоквартирных домов исключены из списка проблемных объектов

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14 февраля, 2023. Вторник 10:44
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25 многоквартирных домов исключены из списка проблемных объектов
Первый заместитель главы кабмина РД Манвел Мажонц провел собрание Правительственной комиссии, на котором были обсуждены вопросы приведения самовольно построенных на территории республики многоквартирных домов в соответствие с установленными законодательством требованиями.
25 многоквартирных домов исключены из списка проблемных объектов

Начиная обсуждение, вице-премьер напомнил, что комиссия была сформирована в 2021 году в соответствии с поручением президента РФ, нацеленным на выработку мер по минимизации негативных последствий строительства в республике многоквартирных домов с нарушением установленных градостроительных норм.

«В первую очередь хотелось бы озвучить, что в этом направлении положительная динамика работы администраций муниципальных образований не наблюдается. Имеются определенные результаты, но нужно увеличить темпы, так как на данный момент планируемая работа в установленные сроки не осуществлена. От качества работы и слаженности наших совместных действий будет зависеть последующая судьба тех граждан, которые живут в этих домах, возведенных с нарушением действующего законодательства. Наша с вами цель – исправить данную ситуацию, прежде всего в интересах граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Во-вторых, хочу добавить, что эта комиссия не является органом, который будет узаконивать нелегальную деятельность застройщиков. Мы прежде всего защищаем интересы жителей, которые по тем или иным причинам попали в руки «нечистоплотным людям». Поэтому каждое решение, которое мы принимаем, должно быть крайне сбалансированным с точки зрения защиты населения. Тем более недопустимо, чтобы другие воспользовались открытым окном и «левые проекты» попытались войти в этот список в надежде на легализацию.

В тех домах, где люди уже живут, используют ресурсы – несомненно по ним надо принимать решение в пользу того, чтобы вводить эти дома в эксплуатацию, а в тех домах, где крайне низкая готовность или есть отклонения в конструкциях – то в этих случаях предлагаю принимать решения о невозможности легализовать эти строения. Тут очень важна позиция и контролирующих органов. Нужно проводить эту работу совместно!», — выступил Мажонц. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.

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