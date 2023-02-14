Визит прошел для изучения возможностей лаборатории и последующей разработки алгоритма поддержки региональных фермеров. Сопровождали Абдулмуталибов заместитель главы Минсельхоза республики Эмин Шайхгасанов и первый заместитель председателя Комитета по ветеринарии региона Сергей Попандопуло.

Встретил гостей заместитель руководителя Республиканской ветеринарной лаборатории, начальник испытательного центра Мустафа Магомедов, который ознакомил их с условиями работы сотрудников и техническим оснащением.

«Это пока единственная аккредитованная лаборатория в субъектах СКФО. За последние 2 года мы купили новое современное лабораторное оборудование — это мобильная лаборатория мониторинга и диагностики на базе автомашины «КАМАЗ», газовый хроматограф, ртутный анализатор и атомно-абсорбционный спектрометр и так далее. На эти задачи было предусмотрено более 50 млн рублей», — сообщил начальник испытательного центра. Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского правительства.