Глава Минстроя Дагестана Артур Сулейманов рассказал об осуществлении основных показателей по программам, реализуемым ведомством в минувшем году, и планах на 2023.
Показатели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» достигли в 2022 году 100%. Благоустроены 179 территорий в 47 муниципалитетах региона. В текущем году планируется благоустроить ещё 142 дворовые территории в 44 муниципальных образованиях.
В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» в республике в 2022 году были возведены 4 объекта: очистные сооружения в селе Хунзах, межпоселковый водовод «Верхнее Казанище – Бетаул-Кырлар» в Буйнакском районе, водоснабжение села Батлаич Хунзахского района и города Кизляра.
В планах на 2023 год – возвести сети водоснабжения в селах Дылым Казбековского района, Карата Ахвахского района, водовод «Чиркей – Буйнакск», отремонтировать и восстановить систему водоснабжения в Буйнакске. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.