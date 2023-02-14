Транспорт будет использоваться для доставки медиков до пациентов, перевозок анализов для исследований, доставки препаратов жителям отдаленных сёл и так далее.
Автомобильный парк дагестанских больниц будет увеличен в 2023 году
- Автор Дарья
- 14 февраля, 2023. Вторник 01:20
Министерство здравоохранения Дагестана в рамках реализации программ модернизации первичного звена здравоохранения планирует в текущем году приобрести для ЛПУ региона 90 автомобилей на сумму около 90 млн рублей, информирует пресс-служба ведомства.
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