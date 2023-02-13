Глава Дагестана поручил собрать сведения об обманутых дольщиках по всему региону

«Все эти граждане вложили деньги в возведение, но до сих пор не получили жилье. Они ждут выполнения обязательств, и мы должны способствовать скорейшему решению их проблемы», – заявил Сергей Меликов.