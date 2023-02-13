Более 4500 раз обратились жители Дагестана к приставам через портал «Госуслуги»

За минувший год через сайт «Госуслуги» в УФССП России по Дагестану граждане и представители организаций обратились 4532 раза, информирует Служба судебных приставов.

Как уточняет ведомство, в данный момент Единый портал государственных услуг крайне востребованный электронный ресурс.

Так, в «личном кабинете» на сайте «Госуслуги» можно получить все необходимые сведения о процессе исполнительного производства, о всех мерах принудительного исполнения и различного рода ограничениях по отношению к должнику.

«Для направления запроса нужно указать номер исполнительного производства. И сразу же можно получить ответ на запрос, который содержит причину и сумму задолженности. Там же можно и погасить задолженность по исполнительным производствам», – уточняет УФССП по республике.