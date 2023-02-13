Поэтический вечер памяти Александра Пушкина состоялся в Театре поэзии

На мероприятии прозвучали стихи Михаила Лермонтова, Алексея Плещеева, Расула Гамзатова, стихотворение-посвящение Камилы Гаджиевой «Пушкин в сердце», а также весь вечер можно было слушать работы самого Пушкина: «Памятник», «Храни меня, мой талисман», «Зимнее утро», «Ласточка», «Не пой, красавица, при мне…», «Няне», «Туча», отрывки из сказки «Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила», из поэмы «Медный всадник».

В поэтических чтениях участвовали ученики школ Махачкалы, Каспийска, а также ребята из Центра развития для детей с особенностями развития и инвалидов детства «Мирадж» и Центра инклюзивного развития «Улыбка». Каждый участник получил благодарность Театра поэзии.