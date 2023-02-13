Дагестанская община в Татарстане передала гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения в Турции

Представитель дагестанского правительства в Татарстане Магомед Муслимов вместе с земляками из общины Дагестана в Татарстане встретились с Генеконсулом Республики Турция в Казани Исметом Эриканом.

Делегаты выразили соболезнования турецким гражданам. Дагестанцы оставили запись в книге соболезнований в Генеральном Консульстве Турции в Казани. Кроме того, они передали предметы одежды и первой необходимости, которые были собраны земляками.

«Сегодня турецкий народ оказался перед ужасной природной катастрофой. Мы разделяем ваше горе и будем молиться за упокой погибших в этой катастрофе и молиться за здоровье пострадавших, и прошу вас принять посильную помощь от дагестанцев, проживающих в Татарстане», – заявил Магомед Муслимов.