ЗАМАНА - Представители Минмолодежи РД проводят встречи со студентами колледжей

Представители Минмолодежи РД проводят встречи со студентами колледжей

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13 февраля, 2023. Понедельник 11:44
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Представители Минмолодежи РД проводят встречи со студентами колледжей

Сотрудники Министерства молодежи Дагестана и Управления спорта, туризма провели  встречи со студентами махачкалинских ссузов, информирует пресс-служба ведомства.

Представители Минмолодежи РД проводят встречи со студентами колледжей

Представители «ДагПатриотЦентра» рассказали учащимся Профессионально-педагогического и Национального инновационного колледжей о работе Центра и Российского движения детей и молодежи, а также о реализации проектов совместно с молодым поколением региона.

«Подобные встречи необходимы для знакомства со студенческой молодежью. Это отличная возможность получить от них обратную связь и рассказать о своих мероприятиях и проектах. Аналогичные встречи пройдут и в других ссузах Махачкалы», – высказался руководитель отдела по работе со студенческой молодежью и муниципалитетами «ДагПатриотЦентра» Саид Гаджиев.

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