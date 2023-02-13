В РСП появился аппарат онкоскрининга для ранней диагностики онкологических патологий

Руководство Республиканской стоматологической поликлиники имени Максудова приобрело аппарат онкоскрининга «АФС» для раннего выявления онкологических патологий, который уже успешно работает, информирует пресс-служба медучреждения.

В рамках «Недели профилактики здоровья и здоровья полости рта» для осуществления обучающего мастер-класса по работе на новом аппарате был приглашен специальный гость – вице-председательница секции СтАР «Онкоскрининг в стоматологии» Ирина Кряжинова.

Пресс-служба уточнила, что процедура онкоскрининга безболезненна и занимает мало времени, а главное – бесплатна абсолютно для всех пациентов поликлиники.

«Основным фактором успешного лечения всегда остаётся ранняя диагностика. Оперативное выявление заболевания повышает шансы на излечение на 95 процентов» — уточняет врач-пародонтолог РСП Джамиля Ризванова.