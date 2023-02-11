Минтранс РД и АО «СКППК» готовят новое расписание пригородных поездов по маршруту «Махачкала – Дербент»

В процессе прямой линии руководителя Дагестана Сергея Меликова, которая прошла 25 января, в эфир поступил вопрос, касающийся увеличения числа рейсов пригородных поездов по маршруту «Махачкала – Дербент».

Минтранспорта региона контролирует этот вопрос и заявляет, что изначально на маршруте «Махачкала – Дербент» работало всего два поезда, теперь же количество пар пригородных поездов по маршруту увеличено до 4.