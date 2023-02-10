ЗАМАНА - Дагестанка получила сертификат на материнский капитал благодаря судприставам

Дагестанка получила сертификат на материнский капитал благодаря судприставам

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10 февраля, 2023. Пятница 13:18
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Дагестанка получила сертификат на материнский капитал благодаря судприставам

Дагестанка получила сертификат на маткапитал после вмешательства судебных приставов, информирует пресс-служба УФССП республики.

Дагестанка получила сертификат на материнский капитал благодаря судприставам

По сведениям ведомства, Пенсионный фонд отказал женщине в выдаче маткапитала. Инцидент появился в силу того, что ей был ранее выдан сертификат и этим объяснялся отказ, но женщина заявила в суд с иском о выдаче ей государственного сертификата на материнский капитал.

Как выяснилось, у женщины 5 детей. Однако в процессе судебного разбирательства было обнаружено, что в отношении 3-х старших дочерей мать лишена родительских прав, на основании этого и было прекращено ее право на дополнительные меры господдержки – на ранее выданный маткапитал.

С рождением 5 ребенка у истицы снова появилось право на получение этого сертификата. Суд иск удовлетворил и обязал отделение Пенсионного фонда России по Дагестану выдать государственный сертификат.

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