«Движение первых» объявляет кадровый конкурс в Дагестане

Обязанности: быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первыми! Требования: — 18+; — Инициативность и умение решать несколько задач одновременно; — Неуемная тяга к развитию; — Опыт работы в молодежной политике и воспитании приветствуется; — Документы можно отправить до 20 февраля.

Вступай в команду первых! Подписывайся на канал для оперативной связи: https://t.me/rddm_v_Dagestane. Для участия в конкурсе требуется загрузить заявку в папку по ссылке https://cloud.mail.ru/public/hYYV/jFEmhL7Uu, а также зарегистрироваться на сайте https://www.будьвдвижении.рф/ в качестве наставника. Шаблон для заполнения заявки можно скачать тут: https://cloud.mail.ru/public/VBGm/y6F2f3TSH;

По ссылке для загрузки https://cloud.mail.ru/public/hYYV/jFEmhL7Uu кандидату нужно создать папку, в названии указав фамилию, имя и отчество, куда загружают заявление и папку с портфолио.

