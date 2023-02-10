ЗАМАНА - Более 20 000 звонков поступило на «горячую линию» Социального фонда Дагестана в 2023 году

Более 20 000 звонков поступило на «горячую линию» Социального фонда Дагестана в 2023 году

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10 февраля, 2023. Пятница 08:12
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Более 20 000 звонков поступило на «горячую линию» Социального фонда Дагестана в 2023 году

С начала 2023 года на «горячую линию» Социального фонда Дагестана пришло более 20 000 звонков по вопросам детских выплат, маткапитала, индексации пенсий и пособий, выплат в связи с временной нетрудоспособностью, информирует пресс-служба СФР по Дагестану.

Более 20 000 звонков поступило на «горячую линию» Социального фонда Дагестана в 2023 году

Стоит напомнить, что по номеру телефона «горячей линии» СФР Дагестана - 88006000317 жители республики могут получить квалифицированную консультацию по вопросам, которые в минувшем году относились к области работы Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

На портале также работает сервис для записи на прием в выбранную клиентскую службу в Дагестане и сервис для отправки электронных обращений, а также в электронной приемной сайта.

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