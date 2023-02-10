Минтранс Дагестана приобретет 30 автобусов для маршрута Махачкала – Каспийск

В процессе прямой линии руководителя Дагестана Сергея Меликова в эфир поступил вопрос, который касался общественного транспорта в Махачкале. Горожанка жаловалась на отсутствие удобного общественного транспорта.

Минтранспорта республики контролирует этот вопрос и информирует, что в текущем году в рамках госпрограммы Дагестана «Развитие транспортного комплекса РД» планируется купить 30 автобусов среднего класса, в том числе адаптированных под перевозку инвалидов и иных маломобильных групп граждан, на сумму 279 миллионов рублей, которые будут переданы на обслуживание маршрутов по направлению Махачкала – Каспийск.